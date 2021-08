O ataque de um cão, numa casa, na zona da Aroeira, em Almada, fez três vítimas.

Segundo fonte do CDOS de Setúbal, uma delas ficou em estado grave e as outras duas com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 22:40 de quarta-feira.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o hospital Garcia Horta.

No local esteve o Comando Distrital de Operações e Socorro de Setúbal, a VMER e a GNR.