O diretor de Segurança Operacional da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) defendeu esta quarta-feira que uma amaragem não significava necessariamente a morte dos ocupantes da aeronave que causou a morte de duas pessoas numa praia da Caparica, em Almada.

Já houve amaragens bem-sucedidas com este avião”, disse o responsável da ANAC pela Segurança Operacional, Vítor Rosa, um dos sete arguidos no processo que decorre no Tribunal de Almada, relacionado com o acidente aéreo de 2 de agosto de 2017, na praia de São João da Caparica, no distrito de Setúbal.