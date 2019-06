A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou esta quarta-feira uma campanha para inspirar os portugueses a praticar atividade física, mostrando que fazer exercício pode ser "fácil, acessível e entusiasmante".

A campanha "Siga o Assobio", realizada em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), tem como principais destinatários pessoas entre os 35 e os 65 anos que acham que para praticar atividade física precisam de mais tempo, mais dinheiro, equipamento especial ou de estar em forma.

A DGS refere em comunicado que "uma grande parte da população adulta portuguesa tem dificuldades em integrar a prática de atividade física no seu dia a dia".

Segundo o Eurobarómetro, a falta de tempo e de motivação são duas das principais razões apresentadas por esta população.

Tendo em conta que é esta faixa da população que assume atualmente as decisões familiares e que continuará a ser agente social nos próximos 15-20 anos, o investimento na prevenção é determinantes da sua saúde, é uma prioridade para a sociedade e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", defende a DGS.

As campanhas mediáticas para a promoção da atividade física são consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um dos melhores investimentos no contexto do combate às doenças crónicas não transmissíveis como a diabetes, as doenças cardiovasculares, ou a depressão.

A campanha "Siga o Assobio" é sustentada em teorias comportamentais e foi construída sob os princípios do "Marketing Social para a Promoção da Saúde" para aumentar a competência, oportunidade e motivação do público-alvo para a prática da atividade física.

A "maior novidade" desta campanha é ser sustentada por um protocolo formal de avaliação de impacto, que considera todos os objetivos da campanha: reconhecimento e afinidade, atitudes e crenças, motivações e intenção.

Os resultados preliminares serão apresentados no último trimestre de 2019, refere a DGS, defendendo que "campanhas de promoção da atividade física eficazes requerem canais de comunicação e mensagens consistentes e sustentadas ao longo do tempo, podendo demorar anos até se conseguir estabelecer uma relação causa-efeito nos indicadores de saúde da população".

A "Siga o assobio" é, por isso, parte de uma estratégia integrada do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da DGS, onde se incluem iniciativas como as consultas de atividade física no SNS ou a criação da Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física, todas com o objetivo de contribuir para um Portugal mais ativo e saudável.

A campanha, que decorrerá até 14 de julho, é divulgada nos meios de comunicação social, em 'outdoor', nos cinemas e nas redes sociais.