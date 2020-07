Os dois homens detidos pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de assaltos a uma caixa multibanco em Cascais, esta sexta-feira, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, apurou a TVI.

Os dois homens foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cascais e são suspeitos de pertencerem a uma rede criminosa de assaltos a caixas ATM a nível europeu. Os dois homens vão aguardar desenvolvimentos do processo no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Os suspeitos foram surpreendidos em flagrante pela GNR, na madrugada de sexta-feira, a tentar roubar uma caixa ATM em Cascais. O alerta foi recebido às 02:45.

Um homem, de nacionalidade romena, foi detido no local, dentro de um carro com matrícula da República Checa, que foi apreendido. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir a pé para a mata de Alvide, que ardeu na semana passada.

Os militares da GNR ainda encetaram buscas no local com equipas cinotécnicas, mas os suspeitos conseguiram escapar.

Um dos dois suspeitos em fuga seria detido, horas depois, em Lisboa, cerca das 13:50, na Avenida de Berlim, no sentido Aeroporto-Gare do Oriente, após perseguição desde a A5, em Cascais, até à Segunda Circular, numa operação montada com a ajuda da PSP e da Polícia Judiciária.