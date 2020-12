Estávamos no dia 20 de junho quando o país acordava com a notícia, avançada pela TVI, de que o corpo do ator Pedro Lima tinha sido encontrado na Praia do Abano, no Guincho.

À data, Rui Teixeira, capitão do Porto de Cascais, dizia aos jornalistas que o ator, "cerca das sete da manhã, enviou duas mensagens (de despedida) a dois amigos" o que fez soar os alarmes e acionar os meios de busca.

Para o local foram dirigidos o piquete da Polícia Marítima, meios da estação de salva-vidas de Cascais, a que se juntaram posteriormente os bombeiros e GNR de Alcabideche, PSP de Cascais e ainda um helicóptero da Força Aérea.

O carro do ator, com os seus pertences, viria a ser encontrado numa falésia, junto à praia. "Cerca das dez horas foi encontrado o corpo na água junto à falésia", adiantava o capitão do Porto de Cascais.

Pedro Lima era um dos atores mais queridos pelo público português. Só com a TVI, o ator tinha uma ligação de 20 anos e foi nesta casa que interpretou inesquecíveis personagens como “Tristão”, de “Espírito Indomável”.

O ator participou também em produções como "Ninguém como Tu", "Fala-me de Amor", "A Outra", "O Beijo do Escorpião", "A Única Mulher" ou "Amar Depois de Amar".

Mas não foi só como ator que Pedro Lima, nascido na década de 70 em Luanda, se destacou. O eterno Tristão também deu cartas como desportista, modelo e apresentador de televisão.

Como desportista, Pedro Lima foi nadador e chegou a representar Angola nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Ainda como nadador, chegou a representar o Sporting. O clube de Alvalade era, aliás, uma das suas grandes paixões.

Pedro Lima, de 49 anos, era pai de cinco filhos e casado com Anna Westerlund que, em vésperas de Natal lembrou o marido no instagram.

Todos os dias dizemos o teu nome. Todos os dias temos orgulho em ti. Todos os dias recordamos memórias bonitas, divertidas, felizes ou simplesmente nossas.

Todos os dias choro de saudades".

