Uma mulher de 24 anos, com múltiplas fraturas, foi esta quinta-feira transportada ao Hospital S. João, no Porto, após ter caído na linha férrea, em Ermesinde, depois de ter sido atropelada por um veículo, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu pelas 14:37, no viaduto da Palmilheira, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, tendo a vítima "caído de uma altura de cerca de quatro metros" e sido encontrada pelos bombeiros "caída ao lado da Linha do Norte, no sentido Ermesinde/Porto".

A mulher apresentava múltiplas fraturas e foi transportada para o hospital S. João em estado grave", acrescentou a fonte dos bombeiros.

A linha férrea esteve encerrada durante o tempo que demorou a retirada da vítima, encontrando-se já aberta, acrescentou.