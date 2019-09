Um homem morreu este domingo atropelado por um comboio num troço da Linha do Norte em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

A pessoa, de idade ainda desconhecida, foi atropelada, em circunstâncias por apurar entre a estação de Valadares e o apeadeiro de Francelos, às 14:54 por um comboio que seguia no sentido Espinho-Porto, disse fonte dos bombeiros de Valadares, indicando que a circulação ferroviária foi interrompida.

A circulação ferroviária chegou a estar interrompida nos dois sentidos, entre as estações Granja e Gaia, tendo sido retomada às 16:17.

A página da Proteção Civil na Internet refere que para o local foram enviados 18 homens, apoiados por cinco viaturas.

A PSP também foi chamada.