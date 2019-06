Uma bebé de dois anos foi atropelada por um carro conduzido pela mãe, na manhã desta quarta-feira, no lugar das Carvalhinhas, em Amarante.

Fonte do comando territorial da GNR do Porto afirmou à TVI24 que o atropelamento aconteceu na oficina automóvel "Auto Carvalhinha".

A mãe, que é também mulher do dono da oficina, estava a estacionar o carro e, sem se aperceber, atropelou a filha.

Fonte do INEM disse à TVI24 que a criança sofreu um traumatismo no braço e foi transportada para o Hospital do Vale do Sousa. O estado de saúde da criança ainda não é conhecido.

O alerta foi dado às 11:53 e no local estiveram os bombeiros de Amarante, o INEM e a GNR.