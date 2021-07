Um carro despistou-se na manhã deste sábado na estrada nacional 6, perto da Marginal, na zona de Junqueiro. Na sequência do despiste a viatura acabou por atropelar duas pessoas, sendo que uma delas acabou por morrer.

Ao que a TVI24 apurou a vítima mortal é uma mulher, que seguia com outra pessoa a pé, sendo que esta segunda pessoa ficou ferida na sequência do atropelamento.

No local estiveram vários operacionais dos Bombeiros da Parede, da PSP e do INEM, sendo que o corpo acabou por ser projetado para as rochas.