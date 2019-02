Um carro atropelou na tarde de sábado cinco pessoas em Reborosa, Paredes, causando dois feridos graves, segundo apurou a TVI24 junto do CDOS, Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

O CDOS recebeu o alerta às 16:34, tendo sido mobilizados para o local 29 efetivos de equipas de socorro, com 14 veículos.

De acordo com as informações prestadas à TVI24, dois feridos ligeiros foram levados para o hospital de Penafiel e um outro para o de S. João, no Porto.

Os dois feridos graves estão a ser estabilizados no local por equipas do INEM, para serem depois transportados para unidades hospitalares", afirmou à TVI24, fonte do CDOS, cerca das 17:30.

A GNR, através do comando geral, confirma o acidente, adiantando estarem efetivos da corporação no local, tomando conta da ocorrência.