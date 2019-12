Um condutor que foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda por ter atropelado e morto um pastor, abandonando o local sem prestar assistência, foi posto em liberdade sem qualquer impedimento de voltar a conduzir, noticiou este sábado o Jornal de Notícias.

Segundo o JN, o condutor tem 76 anos, é reformado e é conhecido por conduzir sob efeito de álcool na zona de Figueira de Castelo Rodrigo, local onde ocorreu o atropelamento. As autoridades suspeitam de que o condutor estivesse alcoolizado no momento do crime.

A vítima tinha 55 anos e foi atropelada no dia 21 de dezembro, enquanto andava pela berma da estrada que liga as localidades de Mata de Lobos e Escalhão.