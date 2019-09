Uma criança foi colhida por um comboio, na zona da Rasa, na Guarda, esta segunda-feira. A linha da Beira Alta encontra-se interrompida.

A TVI apurou junto do CDOS da Guarda que o acidente resultou numa vítima mortal, tendo sido atropelada por uma composição ferroviária que seguia no sentido Guarda - Pampilhosa.

O INEM confirmou que a vítima mortal é um menino de dois anos. Para o local seguiu a VMER do Hospital da Guarda, elementos dos Bombeiros Voluntários da Guarda e elementos do apoio psicológico do INEM.

O acidente ocorreu às 14:11 horas e ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram à morte da criança.

A criculação na linha da Beira Alta está interrompida em ambos os sentidos.