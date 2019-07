Uma criança de três anos foi atropelada, esta tarde, na Costa da Caparica, sabe a TVI.

A menina foi transportada ao hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sido assistida no local pelo INEM, e o seu estado é considerado "estável".

O atropelamento ocorreu no cruzamento entre a rua do Chafariz e a rua da Praia do Sol, cerca das 19:20.

Na sequência do acidente, os populares tentaram agredir a condutora.

Segundo apurou a TVI, a mulher estaria em excesso de velocidade e não viu a criança.

No local, além do INEM, esteve também a GNR, num total de 14 operacionais e seis viaturas.

A condutora foi identificada pela GNR e prestou declarações no local do atropelamento.