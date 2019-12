Uma criança de seis anos ficou ferida gravemente depois de ter sido atropelada por um comboio na Linha do Norte, esta terça-feira. A vítima, do sexo masculino, ficou com ferimentos graves na zona da cabeça.

Ao que a TVI conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a composição passava junto à estação de Caxarias, concelho de Ourém.

A vítima foi transportada para o Hospital Santo André, em Leiria. O alerta foi dado às 11:29.

Para o local foram mobilizados 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas dos bombeiros e GNR de Caxarias.