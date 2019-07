Um menino de 3 anos morreu atropelado, esta quinta-feira, por um motociclo após o condutor se ter despistado em Marinha das Ondas, na Figueira da Foz, confirmou fonte do CDOS de Coimbra à TVI24.

O alerta foi dado às 16:12.

De acordo com a GNR, o condutor do motociclo sofreu ferimentos ligeiros e teve de ser assistido no Hospital Distrital da Figueira da Foz.