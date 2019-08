Um homem de 24 anos foi detido na segunda-feira, em Lisboa, depois de ter atropelado em cima do passeio um agente da PSP que lhe tinha dado “ordem de paragem”, informou o Comando Metropolitano.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que o homem é suspeito da prática dos crimes de condução sem carta, imigração ilegal, “contra a segurança das comunicações e contra a integridade física” e será presente hoje ao Tribunal.

Segundo a PSP, “no âmbito de uma ação de fiscalização de trânsito foi dada ordem de paragem ao suspeito” que circulava numa mota e se colocou em fuga. Para se esquivar à ação policial, refere a PSP, o suspeito desrespeitou por várias vezes semáforos vermelhos e acabou por subir para o passeio, “onde foi mais uma vez dada ordem de paragem”.

Nessa altura, e sem que nada o fizesse prever, deliberadamente investiu na direção do polícia”, atropelando-o e projetando-o cerca de três metros “dada a violência do embate”, lê-se na nota, onde se acrescenta que o agente ficou com “diversos danos na farda e no armamento distribuído pela instituição policial”.