Um atropelamento, na manhã esta quinta-feira, junto a uma escola no centro de Tarouca, distrito de Viseu, provocou ferimentos ligeiros a duas meninas, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

Segundo a mesma fonte, “o alerta foi dado às 08:52”.

Em causa, de acordo com o CDOS, está um atropelamento na Avenida dos Restauradores, no centro de Tarouca, junto a uma escola, e que “provocou dois feridos ligeiros, duas crianças de oito e 11 anos”.

O adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Tarouca, Mauro Cardoso, disse à agência Lusa, às 10:30, que as vítimas, “aparentemente ligeiras, estão a ser transportadas para o Hospital de Vila Real, a cerca de 50 minutos do Centro Escolar de Tarouca, onde se deu o atropelamento por uma viatura ligeira”.

No local estiveram três viaturas, incluindo uma da Guarda Nacional Republicana (GNR) e seis operacionais.