Um homem ficou hoje ferido com muita gravidade, após ter sido atropelado pelo metro junto à estação do Mercado, em Matosinhos, pelas 11:00, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

“Trata-se de um ferido muito grave. Foi atropelado pelo metro na estação do Mercado", descreveu a mesma fonte do CDOS.

Fonte da Metro do Porto disse à Lusa que o homem, de cerca de 60 anos, foi atropelado por uma composição que seguia no sentido Mercado – Senhor de Matosinhos, acrescentando que a circulação do metro esteve cortada naquela zona em ambos os sentidos.

“A circulação foi retomada pelas 13:00”, informou a Metro do Porto.

Segundo a página da Internet da Proteção Civil, estiveram no local do acidente, junto à rua Álvaro Castelões, 15 homens apoiados por seis viaturas.

De acordo com o CDOS do Porto, nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Matosinhos-Leça, Leixões e Leça do Balio, bem como o Instituto Nacional de Emergência Médica e a PSP.