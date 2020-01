Um homem ficou ferido esta quarta-feira com gravidade na sequência de um atropelamento dentro de uma unidade industrial da Tocha, no concelho de Cantanhede, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o atropelamento foi dado às 11:40, tendo a vítima ficado presa entre um camião e uma parede na Lacticoop - União de Cooperativas entre Douro e Mondego, do setor do leite e laticínios.

O ferido foi transportado em estado grave para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.