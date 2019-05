Um homem morreu, na noite de segunda-feira, depois de ser atropelado por um veículo ligeiro de mercadorias em Baião, disseram à agência Lusa fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Ocorreu um atropelamento de um peão por um ligeiro de mercadorias na Estrada Nacional 321 na localidade de Campelo, em Baião. O atropelamento causou a morte de um homem de 69 anos”, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a GNR está a investigar as causas do atropelamento, que ocorreu fora da passadeira.

Fonte do CDOS do Porto também confirmou o acidente mortal, que aconteceu pelas 19:45, com o óbito a ser declarado no local.

Estiveram no local elementos dos bombeiros de Baião, do INEM e da GNR.