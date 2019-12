Um homem de 71 anos morreu, esta segunda-feira, ao ser atropelado por um veículo ligeiro, num arruamento do centro de Rebordosa, no concelho de Paredes, avançou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para a corporação foi registado às 14:26, dando conta de um acidente na Avenida Monte de Azevido.

No local estiveram os Bombeiros de Rebordosa e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.