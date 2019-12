Uma mulher de 80 anos morreu esta quinta-feira em Fafe, ao ser atropelada por um veículo ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu numa via municipal, no lugar do Marco, na freguesia de Golães.

Os bombeiros Voluntários de Fafe acorreram ao acidente, cerca das 15:20, apoiados por uma viatura médica do INEM.

Os meios no terreno tiveram de usar material de desencarceramento para retirar o corpo da vítima que se encontrava sob a viatura.

A GNR tomou conta da ocorrência.