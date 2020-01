Uma idosa de 80 anos morreu esta sexta-feira no Porto atropelada por um camião do lixo, enquanto atravessava a rua, disse fonte do Comando Distrital da Proteção Civil.

O acidente deu-se na rua de São Roque, em Campanhã, pelas 17:54, acrescentou a fonte.

Acorreram ao local os Bombeiros Voluntários do Porto, o INEM e a PSP, que tomou conta da ocorrência.