Um idoso, de 82 anos, morreu hoje em Santa Eulália, no concelho de Elvas (Portalegre), na sequência do atropelamento por uma viatura ligeira de passageiros, dentro da localidade, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que o atropelamento rodoviário, para o qual foi dado alerta aos bombeiros às 06:23, aconteceu na Estrada Nacional (EN) 246.

O atropelamento aconteceu mesmo em Santa Eulália, na EN246, que atravessa a vila”, precisou a fonte.

Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Portalegre da GNR disse que a vítima mortal foi um homem de 82 anos.

As causas do acidente vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Portalegre da GNR, assinalou a fonte da guarda.

O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital de Portalegre, segundo o CDOS.

Para o local da ocorrência foram mobilizados sete operacionais, apoiados por três viaturas, dos bombeiros e GNR.