Uma mulher de 59 anos morreu, esta quinta-feira, após ter sido atropelada pelo metro do Porto, em Mindelo, perto da estação do outlet de Vila do Conde.

O alerta foi dado às 12:34.

No local estiveram os bombeiros de Vila do Conde, com 4 viaturas e 10 operacionais, e a GNR.

A circulação foi temporariamente interrompida, mas entretanto retomada.