Um condutor atropelou uma mulher que levava o filho de dois anos ao colo, sexta-feira, em Madorna, no concelho de Cascais.

De acordo com o Cascais24, a mulher, de 41 anos, e o filho foram colhidos por um veículo ligeiro, pouco depois das 09:00.

O jornal digital, que cita Pedro Araújo, comandante dos Bombeiros da Parede, acrescenta que mãe e filho foram atropelados numa passadeira da rua Mundial da Criança e foram projetados cerca de dois metros.

A mulher, com traumatismo lombar, e a criança, com traumas na face e no crânio, foram estabilizados no local e depois transportados para o Hospital de Cascais.

Oito operacionais, apoiados por quatro veículos, entre os quais duas ambulâncias dos Bombeiros da Parede e PSP, foram mobilizados para as operações de socorro.

O condutor afirmou às autoridades que tinha ficado "encadeado pelo sol".