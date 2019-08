Uma mulher de 37 anos foi esta quarta-feira atropelada por uma composição do metro, em Matosinhos, no distrito do Porto, tendo sofrido ferimentos ligeiros, adiantaram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto e da empresa.

Segundo as fontes, a vítima foi projetada para o passeio e, depois de assistida no local, foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, por precaução.

O acidente aconteceu às 17:46 e, durante meia hora, causou condicionamentos à circulação, tendo a mesma sido normalizada às 18:15.

No local estiveram sete bombeiros, apoiados por duas viaturas, refere a página do CDOS do Porto.