Um condutor fugiu depois de atropelar esta madrugada, pelas 6:15, três pessoas no Cacém, junto à estação de comboios, confirmou a TVI junto de fonte dos bombeiros e da PSP. As três vítimas, duas mulheres, com 30 anos, e um homem, sofreram apenas ferimentos ligeiros.

As vítimas circulavam no passeio quando foram atingidas pelo carro.

Uma das mulheres foi transportada para o Hospital de Santa Maria por suspeita de traumatismo, o homem, com 27 anos, recusou tratamento hospitalar e a outra vítima também não foi transportada ao hospital, segundo adiantou a PSP.

No local, estiveram os bombeiros, o INEM e a PSP.

Ao que a TVI24 consegiu apurar, a PSP está já a fazer diligências para encontrar o condutor em fuga.