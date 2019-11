A TVI é líder no digital, tendo alcançado um recorde de audiência em outubro. A Media Capital é o maior grupo de media digital ao atingir 4 milhões de pessoas no mês passado, entre todos os seus sites.

De acordo com os dados do ranking NetAudience, o barómetro da Marktest para os media online, a TVI alcançou 3,2 milhões de indivíduos, o que totaliza 37,4% da audiência medida em Portugal. São mais 456.743 pessoas alcançadas pelos sites da TVI, incluindo TVI24, TVIPlayer e Selfie.

Com este novo recorde, a TVI aumenta a distância do segundo lugar do ranking NetAudience, que é ocupado pelo Correio da Manhã, ao captar 2,8 milhões de pessoas, mais 240 mil pessoas do que nos mês passado, mas, apesar do crescimento, ainda a uma grande distância da TVI.

No terceiro lugar do ranking está o jornal Público com 2,7 milhões de pessoas alcançadas em outubro, mais 326 mil do que no mês anterior.

Entre os media digitais que mais cresceram está a RTP, que obteve um alcance de 1,4 milhões de indivíduos, mais 385 mil do que no mês anterior. A RTP está na 12.ª posição deste ranking com 16,6% da audiência.

A SIC alcançou 2 milhões de pessoas no mês passado, o que representa um aumento de 71 mil pessoas. O canal de Carnaxide ocupa a nona posição neste ranking e 24,4% da audiência.