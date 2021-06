O jogo do Euro2020 entre as seleções portuguesa e alemã de futebol foi o programa mais visto do ano na televisão portuguesa, com uma audiência média de 2,668 milhões de espetadores, segundo uma análise da Universal McCann.

De acordo com a agência de meios do grupo Mediabrands, a derrota portuguesa (por 2-4) no segundo jogo da seleção nacional do campeonato europeu de futebol – que decorreu no sábado, em Munique, e foi transmitida pela TVI – alcançou uma audiência total de mais de quatro milhões de telespetadores, tendo mantido uma audiência média de 2,668 milhões, a que correspondeu um ‘share’ de 64,2%.

Até ao momento, este foi o programa mais visto do ano na televisão portuguesa, superando o jogo FC Porto-Juventus, a contar para a Liga dos Campeões, que a TVI também emitiu”, refere.

Com este resultado – acrescenta – a estação de Queluz alcançou as melhores audiências do ano, terminando o dia com uma quota de ‘share’ de 25%”.

Comparando os resultados das audiências do segundo jogo da seleção nacional no Euro com os de competições anteriores, a Universal McCann nota que “este foi ligeiramente menos visto face ao segundo jogo de Portugal no Euro 2016”.

Ainda assim, refere, “conseguiu superar a audiência média do segundo jogo de Portugal no Mundial de 2018 em mais 20%”, até porque essa vitória de Portugal (por 1-0) frente a Marrocos foi transmitida às 13:00 de um dia de semana, o que “não beneficiou a transmissão da partida”.

Para a agência de meios, “estes resultados demonstram que o interesse dos portugueses pelo Euro2020 e, mais propriamente, pelos jogos da equipa das Quinas, se mantém em alta”.

O segundo encontro de Portugal no Euro2020 lidera o 'top 3' dos jogos mais vistos em sinal aberto (televisão gratuita), seguido do jogo inaugural da seleção, frente à Hungria, que os portugueses venceram por 3-0 e foi transmitida pela SIC.

Este jogo teve uma audiência média de 2,297 milhões de telespetadores, a que correspondeu um 'share' de 67,8%.

A completar o 'top 3' dos mais vistos, mas “a grande distância”, está o empate a zero de Espanha frente à Suécia, que foi transmitido pela TVI em 14 de junho e somou uma audiência média de 1,444 milhões de telespetadores e um 'share' de 31,1%.

Destaque ainda para o jogo de abertura do Euro (Turquia-Itália), transmitido na TVI e que registou uma audiência média de cerca de 1,369 milhões de telespetadores, e o empate sem golos entre a Inglaterra e a Escócia, transmitido na última sexta-feira pela SIC e que registou uma audiência média de 1,199 milhões de telespetadores.

Analisando “ao minuto” o segundo jogo de Portugal no Euro2020, verifica-se que “o interesse dos portugueses pela partida se manteve relativamente estável ao longo de toda a emissão”, embora a primeira parte tenha registado “uma tendência crescente”.

O golo de Cristiano Ronaldo, marcado aos 15 minutos de jogo, alavancou as audiências do jogo, que foram subindo gradualmente até ao primeiro golo alemão, marcado por Rúben Dias na própria baliza. A partir desse período e até ao final da partida, as audiências não sofreram grandes alterações”, nota a Universal McCann.