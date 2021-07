O mês de junho marcou uma consolidação da marca TVI na televisão portuguesa. De acordo com os dados da CAEM/GfK, o canal teve um share de 17,3% no all day, o que representa um valor sólido de crescimento de quase 20% em relação ao mês homólogo de 2020.

A contribuir para este resultado esteve o Euro 2020, prova da qual a TVI transmitiu 10 jogos, entre os quais o Portugal-Alemanha e o Bélgica-Portugal, sendo que este último foi o programa mais visto do ano e o segundo mais visto de sempre da televisão no nosso país.

Os 10 jogos emitidos obtiveram 1,9 milhões de espectadores, em média. Mas o grande destaque vai para o jogo dos oitavos de final: Bélgica-Portugal, que registou uma audiência média de 3,8 milhões de espectadores.

Com um crescimento de 20% em relação ao período homólogo, a TVI cresceu ainda 16,5% no prime time face a junho de 2020.

No entretenimento, o programa "All Together Now", que terminou no passado domingo, obteve uma audiência média superior a 1 milhão e 80 mil espectadores e o “Cristina ComVida” obtém 441 mil espectadores em média.

Nas manhãs o “Dois às 10h” alcançou 310 mil espectadores. A tarde com “Goucha” obtém uma audiência média de 312 mil indivíduos.

De salientar também, os bons resultados dos programas emitidos nas tardes de sábado. “Conta-me” obtém 530 mil espectadores e o “Em Família” alcança 430 mil espectadores, em média.

A novela “Festa é Festa” tem vindo a conquistar a preferência dos portugueses, com uma audiência média de 1 milhão e 127 mil espectadores.

No prime time, “Bem Me Quer” regista uma audiência média de 982 mil espectadores, seguindo-se “Amar Demais”, com 704 mil espectadores.

Mas a consolidação faz-se também pela Informação, onde os programas da TVI revelam uma clara tendência de crescimento, tendo contribuído para o desfecho do mês de junho, o J1 obtém mais de 522 mil espectadores e o J8 alcança 740 mil espectadores. Estes dois espaços noticiosos têm, por conseguinte, vindo a gerar uma nova dinâmica na informação.

Nas audiências gerais, e relativamente aos Lares com cabo, a TVI obteve 18.2% menos -1.8pp que o líder e nos Lares sem cabo obteve 23.8% menos -12.8pp que o líder.

­No principal target comercial ABCD 15/54, a TVI alcança um share de 13.5%, sendo também um resultado mais de 20% superior em comparação a junho do ano passado.