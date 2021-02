A TVI é lider digital, segundo os números de janeiro do ranking NetAudience, com o segundo lugar a ficar a mais de 219 mil utilizadores de distância.

Foram quase 4.000.000 de utilizadores únicos que, só no mês de janeiro, visitaram os websites e apps da TVI, TVI24, TVI Player e SELFIE. Trata-se do valor mais alto de sempre obtido por uma marca de um meio de comunicação social.

O primeiro mês de 2021 ficou marcado pela forte atividade de consumo na informação, relacionada com a pandemia e reforçado com a cobertura das Eleições Presidenciais. A TVI24 foi, portanto, o hub centralizador de toda a informação, no seu website e app, realçando o trabalho desenvolvido nas eleições, através da partilha de dados em tempo real e integrados com a emissão da TVI e da TVI24. De relembrar, também, que a TVI24 é já uma das marcas de informação nacional com lugar no TOP5, em número de seguidores no Facebook e Instagram.

No TVI Player e nos websites da TVI, o destaque vai para as estreias dos programas de janeiro, de onde o “BigBrother – Duplo Impacto” é, sem dúvida, o que mais visitas gerou, mas sem esquecer a ficção e as estreias de “Dois às 10” e de “Goucha”.

Na SELFIE, foi tempo de aproximação aos leitores assíduos, mantendo a cobertura em torno da vida dos famosos, com mais uma edição da rubrica “Selfie Sem Filtros”.

Também a nível de Grupo, o ranking nacional reforça a relevância da Media Capital e dos seus parceiros. A rede que inclui os websites TVI, SELFIE, MaisFutebol, IOL, AutoPortal, todos os websites e apps das rádios (Rádio Comercial, M80, Cidade FM, Smooth) e ainda sites parceiros (NiT, BeachCam, UpToKids, etc.), voltou a ser a que mais utilizadores alcançou, num total de 4,4 milhões.