Também à noite teve um forte contributo a transmissão do jogo da Taça de Portugal entre o Paredes e o Benfica, onde a TVI alcançou uma audiência média de 1 milhão 442 mil espectadores. Este foi mesmo o programa mais visto este sábado pelos portugueses.

De acordo com o mesmo documento, para alcançar estes resultados foi fundamental o programa da tarde, conduzido por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, que liderou com uma audiência média de quase 800 mil espectadores.

A TVI foi o canal mais visto, este sábado, Dia Mundial da Televisão, com um share de 17,1, anunciou o canal em comunicado.

