A TVI foi o canal que mais cresceu no último mês. Em fevereiro, a estação consolidou o segundo lugar entre os canais mais vistos, alargando a vantagem para a RTP e reforçando a posição no mercado televisivo.

A TVI foi o canal generalista que mais cresceu, num mês em que não emitiu qualquer evento desportivo, em contraste com os três jogos do Benfica, e um do Futebol Clube do Porto, exibidos em canal aberto.

De salientar os resultados nas tardes de sábado, entre as 17:00 e as 20:00, com um crescimento de quase 20%.

Destaque também para o trabalho realizado pela jornalista Alexandra Borges, que coordenou a reportagem "Amor Sem Fim", que foi visto por mais de 1 milhão de espectadores.