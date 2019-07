A TVI liderou o ‘prime time’ no primeiro semestre do ano, com uma quota de 21,5%, destacando-se a rubrica do Jornal das 8 “Gente Que Não Sabe Estar” e a telenovela “A Teia” como os programas preferidos dos portugueses.

No mês de junho, a transmissão da final da Liga dos Campeões obteve uma audiência média de 1,329 mil espetadores, o que correspondeu a um ‘share’ de 35,9%.

“A Teia”, que terminou também em junho, liderou em 2019 com uma audiência média de 787 mil espetadores, e o “Gente Que Não Sabe Estar”, de Ricardo Araújo Pereira, com 936 mil espetadores.