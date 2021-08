A TVI tem vindo a recuperar progressivamente a competitividade no prime-time, reforçando assim a sua robustez na faixa do horário nobre. Para este crescimento contribuíram os excelentes resultados alcançados na Ficção, com as três novelas a alcançarem bons resultados.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, as novelas do canal têm vindo a conquistar a preferência dos portugueses, manifestando uma clara tendência de crescimento em relação ao mês de junho. “Festa é Festa” obteve uma audiência média de 1,1 milhões de espetadores. A novela que conquistou os portugueses vai contar com uma segunda temporada. Esta nova fase da história, que estreia em breve na TVI, é reforçada com novas personagens que trazem ainda mais animação à Aldeia da Bela Vida. Ainda nas novelas, “Bem Me Quer” registou uma audiência média de 990 mil espectadores e “Amar Demais” alcançou 780 mil espetadores. Como pioneira na produção da melhor ficção em português, a TVI aposta continuamente em projetos inovadores, estando já a preparar a estreia das próximas grandes apostas de ficção do canal: “Para Sempre”, uma história contada no norte do país e que marca o regresso de Inês Castel-Branco e Diogo Morgado ao canal como protagonistas de uma história de paixão e vingança; em simultâneo, a TVI prepara já o início das gravações de uma nova novela que será uma adaptação de uma produção chilena, da autoria de Helena Amaral.