Perante a evolução da terceira vaga de covid-19 em Portugal, o Ministério da Educação decidiu reajustar o calendário escolar, com o propósito de compensar a interrupção que decorreu entre os dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro.

Vamos por partes. Comecemos então pelo funcionamento das atividades letivas e das respetivas pausas.

Final do 3.º período:

O ministro Tiago Brandão Rodrigues já tinha anunciado, esta manhã numa entrevista à Rádio Renascença, que os exames nacionais tinham sido adiados para julho e setembro e as provas de aferição de Educação Física e Expressões Artísticas canceladas.

Ora as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos vão realizar-se entre 14 e 21 de junho. Já a prova oral de Inglês de 5.º ano vai decorrer entre 27 de maio e 9 de junho.

Devido às suas caraterísticas e ao período em que se realizariam, as provas de aferição de 2.º ano de Expressão Artística e de Educação Física foram, desde já, excluídas do calendário", lê-se no comunicado do ministério.