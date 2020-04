A Federação Nacional de Professores (Fenprof) e a Federação Nacional da Educação (FNE) elogiaram esta quinta-feira a decisão de o Governo manter a suspensão das aulas presenciais até ao final do ano para os alunos do ensino básico.

Tanto o secretário-geral da Fenprof como o secretário-geral da FNE saudaram as decisões anunciadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, para o terceiro período letivo, sublinhando que vão ao encontro das posições que as estruturas sindicais têm vindo a defender ao longo das últimas semanas.

O nosso apelo era que não houvesse retomada de atividades letivas presenciais, a menos que houvesse condições que as autoridades de saúde viessem a considerar como adequadas e parece-nos bem que haja este anuncio claro”, disse à Lusa o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva.

No mesmo sentido, Mário Nogueira, da Fenprof, sublinhou com satisfação que o interesse da saúde pública e o combate à pandemia de Covid-19 tenham prevalecido na decisão do Governo, acrescentando que as medidas anunciadas “correspondem àquilo que seria expectável num momento como este”.

As medidas anunciadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros preveem que até ao final do ano letivo só as aulas presenciais no secundário poderão eventualmente ser retomadas, dependendo da evolução da situação epidemiológica, e que todas as provas de aferição e exames, à exceção dos necessários ao acesso ao ensino superior, são cancelados.

Esta era uma medida que as duas estruturas sindicais vinham defendendo e agora aplaudem, apesar de manterem reservas quanto à realização dos exames nacionais nos 11.º e 12.º anos, que continuam previstos, apesar de a sua realização ter sido adiada.

O primeiro-ministro acaba por considerar que existem limitações, mas apesar disso acha que há condições para a realização dos exames”, lamentou o secretário-geral da FNE, explicando que o ensino à distância não permite que todos os conteúdos dos currículos sejam lecionados e que os alunos poderão ter pouco tempo para se prepararem para as provas caso o regresso às aulas presenciais não possa ser assegurado até junho.

Caso as escolas reabram, os alunos terão apenas aulas às 22 disciplinas sujeitas a exames nacionais. No entanto, Mário Nogueira sublinhou que neste caso será necessário salvaguardar os alunos e os docentes, sugerindo que as turmas sejam divididas para garantir o distanciamento social, e que os professores que integrem grupos de risco tenham que continuar em casa, o que implicaria a contratação de profissionais.

Ainda assim, os dois dirigentes sindicais consideram que as decisões do Governo são, de uma maneira geral, adequadas e transmitem alguma segurança e tranquilidade à comunidade escolar, mas alertam que a situação atual trará sempre prejuízos que se vão sentir até no início do próximo ano letivo, uma vez que muitos conteúdos programáticos ficarão por desenvolver.

A planificação do próximo ano vai ter de integrar a consideração daquilo que foram as limitações e as insuficiências da forma como estamos a concluir este ano letivo”, defendeu João Dias da Silva.

Face às medidas esta quinta-feira anunciadas, os professores têm agora que reajustar o planeamento do terceiro período letivo, que para a maioria dos alunos arranca na próxima segunda-feira, algo para o qual os docentes já estavam preparados, segundo o secretário-geral da Fenprof.

Sobre isso, Mário Nogueira deixa apenas um alerta, referente à transmissão televisiva de conteúdos pedagógicos, que a Fenprof aplaude: “Que os professores que estão a trabalhar à distância com as suas turmas tenham conhecimento antecipado sobre qual será a temática de cada emissão, para que se possam preparar”.

A Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL) elogiou também a generalidade das medidas anunciadas, que considerou “sensatas e adequadas às circunstâncias”, lamentando, no entanto, que o executivo mantenha a possibilidade de os alunos de 11.º e 12.º ano regressarem às escolas.

Consideramos que a solução do ensino à distância devia ser para todos os alunos, incluindo os dos 11.º e 12.º anos, sem qualquer exceção", escreve a associação em comunicado, questionando “como poderá o governo garantir que haverá máscaras de proteção para todos os alunos, professores e pessoal não docente que tenha de ir para o espaço escolar”.

Relativamente à realização dos exames de secundário, a ASPL adverte que caso não seja possível realizar as provas nas datas previstas, o executivo terá de tomar novas decisões, que poderão passar pelo seu cancelamento, à semelhança daquilo que já foi anunciado por outros países, como França e Reino Unido.

"Todas as nossas propostas e o que pedimos correspondem ao que foi hoje anunciado”

Na mesma linha, os diretores escolares também saudaram as decisões do Governo, sublinhando que as suas propostas foram acolhidas.

Todas as nossas propostas e o que pedimos correspondem ao que foi hoje anunciado”, disse à Lusa Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).

Manuel Pereira disse, por isso, não ter ficado surpreendido com as declarações de António Costa.

No mesmo sentido também Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Publicas (ANDAEP), saudou o Governo e disse à Lusa não ter sido apanhado de surpresa.

Os diretores eram contra a realização das provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos e dos exames nacionais do 9.º ano.

A grande decisão é que ficou adiada, mas admito que ainda é muito prematuro para decidir”, disse Filinto Lima, referindo-se ao regresso às escolas dos alunos do secundário no início de maio.

Sobre este ponto, Filinto Lima referiu que caso as escolas reabram o Ministério da Educação terá de reforçar as verbas para que possam comprar o material necessário.

Manuel Pereira acrescentou ainda que as matérias previstas nos programas “poderão não ser todas dadas, mas não é grave, porque será uma oportunidade para aprender outras coisas. Será tempo para aprender filosofia, ética e valores familiares”.

Os diretores também concordam com a decisão de adiar os exames nacionais e com a possibilidade de a atividade letiva se estender até 26 de junho. Sobre este assunto, Filinto Lima assinalou apenas que “nunca poderá ficar em causa o direito às férias dos professores”.

Também os pais e encarregados de educação - Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) - aplaudiram as medidas esta quinta-feira decididas em Conselho de Ministros.