Há mais 12 mortos e 2398 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), o maior número de infetados registou-se na Região da Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com mais 773 casos, seguindo-se a região Norte, com mais 682, o Centro com mais 521, o Algarve com mais 228, o Alentejo com 98, a Madeira com 66 e os Açores com mais 30.

Relativamente aos óbitos registados nas últimas 24 horas, quatro ocorreram no Algarve, três na região de LVT, três na zona Centro e dois na Região Norte.

