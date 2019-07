Uma australiana garante ter escapado a uma violação graças aos cães, um arraçado de shih tzu e um terrier, que passeava, junto ao cemitério de Williamstown, no sul da Austrália, ao início da noite de 29 de junho.

No Twitter, a dona de Louie, o terrier, e de RuPaul, o shih tzu, conta que caminhava junto ao cemitério quando um homem a empurrou para o chão e tentou arrancar-lhe as calças.

Em vez de fugirem, os cães, ambos de pequeno porte, correram em socorro da dona, atacaram e morderam o agressor. Entre os gritos da vítima e os latidos de Louie e RuPaul, o homem acabou por fugir.

Meet Louie and Rupaul. These little champions saved their owner from a sexual predator. She was walking through Williamstown cemetery when a man pushed her to the ground and pulled her pants down.... before these two pooches attacked him. More @7NewsMelbourne pic.twitter.com/1IXPNaVw2m