Uma ação de fiscalização da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) do Algarve levantou 97 autos por campismo ilegal em Aljezur, no Algarve, informou esta sexta-feira fonte policial.

Numa nota enviada à imprensa, a GNR revelou que as ações de fiscalização contaram com a colaboração do ICNF e resultaram em “122 autos”, dos quais “97 por contraordenação resultante de campismo selvagem” bem como autocaravanismo e estacionamento ilegal em locais não permitidos e “25 por incumprimento do regulamento de sinalização de trânsito”.

Segundo a força policial, as ações de fiscalização de combate ao caravanismo ilegal e campismo selvagem no concelho de Aljezur inserem-se no âmbito da operação "Verão Seguro 2020", que teve “especial incidência no Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa Vicentina”, com o intuito de “mitigar atividades de campismo selvagem e caravanismo ilegal”.

Na mesma nota, o campismo e caravanismo selvagem são identificados pela GNR como “um problema”, constituindo “um fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos”, além de representar uma “ocupação ilegal” da qual resulta uma “degradação dos locais” por “deposição descontrolada de resíduos” que se espalham pelos locais ocupados indevidamente.

No passado dia 13 de agosto, outra ação da GNR e do ICNF em Vila do Bispo, teve como resultado 116 autos de contraordenação, sendo 91 de contraordenação resultante de campismo, autocaravanismo selvagem e estacionamento ilegal em locais não permitidos e 25 por incumprimento do regulamento de sinalização de trânsito.