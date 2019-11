Um carro incendiou-se esta terça-feira na CRIL, na zona do nó de Alfragide no sentido Algés-Sacavém. As autoridades receberam o alerta para o incêndio num veículo ligeiro de passageiros às 17:28.

Não há vítimas a registar e a situação já se encontra em resolução. O incêndio obrigou a cortar na totalidade a circulação na CRIL, que foi entretanto reposta apenas em duas das quatro vias.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Algés, a PSP e a Infraestruturas de Portugal.