Um homem de 27 anos morreu hoje no despiste de um veículo ocorrido na autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso), nas proximidades de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, segundo fontes da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 193 da A25, no sentido Vilar Formoso - Guarda, foi dado pelas 10:30.

Segundo Tiago Santos, coordenador local de emergência da Delegação da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, o despiste do automóvel de matrícula francesa, onde apenas viajava a vítima mortal, um homem com 27 anos, de nacionalidade portuguesa, aconteceu numa curva da A25, a cerca de dois quilómetros de distância da fronteira de Vilar Formoso.

O responsável disse à agência Lusa que quando os meios de socorro da Cruz Vermelha chegaram ao local encontraram "o carro capotado fora da estrada e a vítima fora da viatura".

Após a chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda e do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Viseu, foi tentada a reanimação da vítima, "mas sem sucesso", indicou.

O médico do INEM confirmou o óbito no local. Não houve transporte no helicóptero porque foi confirmado o óbito por volta das 11:40", relatou Tiago Santos.

Devido ao acidente, pelas 13:00 a autoestrada A25 permanecia cortada no sentido Vilar Formoso - Guarda e o trânsito estava a ser desviado pela Estrada Nacional 16 entre Vilar Formoso e o nó de Almeida/Sabugal, segundo o CDOS da Guarda.

No local do sinistro, para além do helicóptero do INEM, estiveram 22 elementos e oito viaturas da Delegação da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, dos Bombeiros Voluntários de Almeida, VMER da Guarda, GNR e da empresa concessionária da A25, segundo a mesma fonte.

O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.