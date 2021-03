A estação salva-vidas de Leixões resgatou na madrugada de hoje um sexagenário, de nacionalidade espanhola, que se encontrava a bordo de um veleiro de bandeira Belga, à deriva, a 13 quilómetros da Foz do Rio Douro, no Porto.

Em nota publicada na página da internet, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explica que o velejador estava no interior da embarcação, a cerca de 13 quilómetros da oeste da Foz do Douro, a qual ficou “sem propulsão, com o mastro partido e sem comunicações rádio”.

Após o alerta, dado cerca das 03:55, através Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC-Lisboa), o capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Leixões ativou, “por mar, a estação salva-vidas de Leixões, e, por terra, os piquetes dos comandos locais da Polícia Marítima de Leixões e do Douro para localizar o veleiro sinistrado”.

O veleiro foi detetado e localizado pela estação salva-vidas de Leixões que procedeu ao transbordo e estabilização do velejador, o qual aparentava sinais de exaustão, e o transportou para a marina do Porto Atlântico, onde aguardava uma equipa do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], que prestou assistência e conduziu a vítima para o Hospital Pedro Hispano [em Matosinhos]”, diz a AMN.

A AMN acrescenta que, “por constituir um perigo à navegação, foi efetuado o reboque do veleiro para a marina do Porto Atlântico pela estação salva-vidas de Leixões”.

O comando local da Polícia Marítima de Leixões tomou conta da ocorrência e procederá a averiguações, refere ainda a AMN.