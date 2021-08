Um homem de 70 anos foi encontrado morto esta terça-feira de manhã na praia da Carriagem, em Aljezur, no distrito de Faro, desconhecendo-se as causas do óbito, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, a vítima era um mariscador local, que se encontrava a flutuar a sul de uma praia não vigiada.

“Após autorização do delegado de saúde, o corpo foi retirado da praia e transportado para o hospital de Portimão pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur”, refere em comunicado, acrescentando que o alerta foi recebido pelas 11:30.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência e o expediente seguirá para o Ministério Público.