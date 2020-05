A época balnear só começa a 6 de junho, mas é expectável que o calor que se vai fazer sentir leve muitos banhistas à praia este fim de semana. A pensar nisso, a Autoridade Marítima Nacional alertou, esta sexta-feira, para os perigos que podem existir à beira-mar e deixou alguns cuidados a ter.

A Autoridade Marítima Nacional destaca desde logo que a grande maioria das praias ainda não está vigiada, pelo que um eventual socorro "será mais demorado".

Os banhistas devem também saber que, nesta altura do ano, ainda se verificam alguns efeitos da agitação marítima do inverno como “fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros”.

Por isso, há quatro recomendações fundamentais a seguir:

"Vigiar permanentemente as crianças e não permitir que se afastem, mantendo-as sempre próximas de um adulto"; "Cumprir as regras de distanciamento social e cumprir todas as indicações das autoridades"; "Evitar comportamentos de risco. Não virar as costas ao mar, evitando ser surpreendido por uma onda"; "Caso testemunhe uma situação de perigo dentro de água, não entrar e pedir ajuda através do 112."

O comunicado lembra ainda que é "de extrema importância cumprir as regras de distanciamento social", no contexto da pandemia de Covid-19.

A Autoridade Marítima informa que vai reforçar a vigilância na orla costeira e no mar este fim de semana, com vista à "sensibilização e prevenção de eventuais situações de risco".

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas em Portugal continental vão continuar acima do normal para o mês de maio até terça-feira, com a máxima a variar entre 30 e 35 graus Celsius nas regiões do interior, e entre 22 e 30 no restante território.

A partir do fim de semana, o continente estará sob influência de uma corrente de leste, prevendo-se uma pequena subida dos valores de temperatura, em especial no litoral oeste, ficando a generalidade do território com valores acima de 30 graus a partir de domingo.

As temperaturas máximas mais elevadas estão previstas para o interior do Alentejo e para o Vale do Tejo, com valores que poderão atingir 35 a 37 graus.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou à população que adote várias medidas para se proteger do calor, principalmente as crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.