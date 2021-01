Vários passageiros dos comboios da Linha de Sintra denunciaram nas redes sociais a falta de condições sanitárias com que se depararam na manhã desta quarta-feira. Nas imagens, é possível ver as carruagens completamente lotadas, numa altura em que os números da pandemia continuam a aumentar e o Governo aperta cada vez mais as restrições de circulação na via pública.

Contactada pela TVI, a CP garante que a situação foi “excecional” e aconteceu devido a uma avaria na infraestrutura da linha de acesso ao parque de estacionamento de comboios, em Algueirão, impossibilitando a circulação a sua circulação.

Uma utilizadora da rede social Twitter publicou um vídeo a lamentar a situação, questionando “onde estão as condições de segurança” e se a situação é digna de “um confinamento”.

Linha de Sintra

Infelizmente esta foi a minha manhã.

Só me pergunto, mas que raio de CONFINAMENTO é este.

Onde estão as condições e a segurança. 😢 pic.twitter.com/GCeyuUSV3v — SARA (@loira_sasa) January 20, 2021

A situação acabou por ser resolvida por volta das 07:00, altura em que começaram a circular as primeiras carruagens, que transportaram todos os passageiros que se acumularam nas estações desde o horário do primeiro comboio, que entra em circulação às 06:00.

Apesar dos constrangimentos, a CP afirma que a situação está normalizada e sublinha que mantém 100% da oferta, em tempo de pandemia.