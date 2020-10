A GNR deteve na sexta-feira um homem de 58 anos, residente em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, por suspeita de violência doméstica reiterada sobre a esposa de 62 anos, informou aquela força militar.

"No âmbito de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito mantinha uma conduta física, verbal e psicologicamente agressiva, com ameaças de morte, para com a vítima, a sua companheira de 62 anos", refere um comunicado da GNR.

De acordo com a mesma fonte, a violência durava há quatro anos e, apesar de ter sido detido em junho por este crime, não alterou o seu comportamento.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feria, tendo ficado sujeito à medida de coação de proibição de contacto por qualquer meio com a vítima controlado por pulseira eletrónica e tratamento à dependência do álcool.