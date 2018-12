A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 31 anos, pela prática dos crimes de ofensas à integridade física, ameaça e dano cometido com arma de fogo, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos em investigação ocorreram no passado dia 19 de agosto na Gafanha da Nazaré, no concelho de Ílhavo.

De acordo com os investigadores, o arguido terá agredido "violentamente" um outro indivíduo na via pública, após o que este se refugiou na sua habitação. Momentos mais tarde, ainda com a vítima na habitação, o arguido terá efetuado disparos na sua direção, mediante utilização de arma de "elevado" calibre.

"Os crimes em investigação resultam de conflitos latentes entre as famílias do autor e vítima", refere a mesma nota, adiantando que o detido tem antecedentes criminais por crimes violentos e contra a propriedade.

Ainda na mesma nota, a PJ refere que na passada quarta-feira foi constituído arguido outro suspeito de intervenção nos factos em apreço.