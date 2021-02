A GNR encerrou, esta quarta-feira, um restaurante que estava a funcionar com quatro pessoas lá dentro, na localidade de Azurva, em Aveiro.

"Os militares da Guarda verificaram que o restaurante estava em funcionamento, encontrando-se no seu interior clientes a consumir bebidas alcoólicas, violando as normas em vigor para a contenção da pandemia e redução do risco de contágio da COVID-19", diz a GNR em comunicado.